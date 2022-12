Polonia se dirigió al Consejo de Europa para pedir que le ayude a cobrar las reparaciones de guerra reclamadas a Alemania, comunicó el viceministro de Exteriores y comisionado del Gobierno polaco para las reparaciones, Arkadiusz Mularczyk.

Anteriormente Polonia presentó la misma solicitud ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), informa la agencia Sputnik.

"Dado que las autoridades de Alemania no tienen deseos de dialogar, me dirigiré al secretario general del Consejo de Europa y al Comité de Ministros del Consejo de Europa… Hasta el presente Alemania no indemnizó las pérdidas que sufrió Polonia, han sido vanas las notas diplomáticas y los numerosos llamamientos de los representantes polacos", comentó ante la prensa.

Renuncia

Mularczyk dijo confiar en que precisamente el Consejo de Europa pueda ayudar a Polonia a iniciar ese diálogo y cobrar las reparaciones de guerra.

El gobierno polaco envió a principios de octubre una nota oficial a Alemania para que le desembolse unos 1,3 billones de dólares por las destrucciones causadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde el Gobierno de Berlín enfatizaron que no tenían la intención de efectuar transferencias a Polonia porque ya pagaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953.