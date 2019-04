El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que su país no busca cambiar el régimen de gobierno en Irán por la vía militar, informó hoy un medio norteamericano. Pompeo hizo estas declaraciones en una reunión a puerta cerrada realizada anoche con miembros de la comunidad estadounidense-iraní en el hotel Renaissance Dallas, según informó el portal de noticias Axios, que cita a tres fuentes que estuvieron en ese encuentro.

En esa reunión el jefe de la diplomacia norteamericana pronunció un breve discurso de apertura y luego dio paso a un turno de preguntas y respuestas. Uno de los asistentes le preguntó cuál sería la opción si no se produce un cambio de sistema político en la República Islámica, a lo que Pompeo respondió: "Tenemos cuidado en no emplear el lenguaje de cambio de régimen" y agregó que el gobierno del presidente Donald Trump "no va a hacer un ejercicio militar dentro de Irán".

Ante otra pregunta sobre si Estados Unidos considera la idea de un golpe de Estado en ese país, Pompeo se mostró evasivo, reprodujo la agencia de noticias EFE. "Incluso si lo hubiera , ¿Acaso os lo estaría diciendo?", bromeó el secretario de Estado. "Nuestra misión establecida -agregó- es darles la oportunidad, la capacidad de crear oportunidades, crear eso, proporcionar apoyo a la transición. Nuestro mejor interés es un grupo no revolucionario de líderes que dirijan Irán".

En mayo de 2018, Washington decidió abandonar el tratado nuclear firmado con Irán en 2015, alegando que Teherán estaba aprovechándose del acuerdo para desarrollar un programa de armamento nuclear.