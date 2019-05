Washington prohibió exportar tecnología nacional "sensible" a seis compañías chinas, a las que acusa de comprar productos de Estados Unidos para ayudar a grupos armados en Irán. "La administración Trump se defenderá vigorosamente contra cualquier acción que pueda dañar a los ciudadanos estadounidenses o la seguridad de la nación", señaló el secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, en un comunicado. "No podemos permitir que la estrategia de integración civil-militar de China socave la seguridad nacional", prosiguió.

Cuatro de las firmas chinas sancionadas son acusadas de intentar obtener productos de Estados Unidos "para apoyar las armas de destrucción masiva y los programas militares de Irán", lo que supone una violación de las normas de exportación del país, agregó. Por otro lado, Ross dijo las otras dos empresas chinas "participaron en la exportación prohibida de tecnología controlada", que luego se suministró a organizaciones afiliadas al Ejército Popular de Liberación de China, informó la agencia de noticias EFE.

Las entidades chinas afectadas por la prohibición son Avin Electronics Technology Co, Longkui Qu, Multi-Mart Electronics Technology, Taizhou CBM-Future New Material Science and Technology, Tenco Technology y Yutron Technology.

Las sanciones forman parte de una operación más amplia de la Oficina de Industria y Seguridad estadounidense (BIS), que ha afectado a 12 compañías o personas, incluyendo a una empresa paquistaní y cinco personas de los Emiratos Árabes Unidos.