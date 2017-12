El destituido expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, exigió al Partido Popular (PP), al socialismo (PSOE) y a Ciudadanos que "saquen sus manos" de la delegaciones en el exterior creadas por el gobierno catalán en la anterior legislatura y que "se abstengan" de tomar más decisiones que puedan condicionar los próximos años.

"Le pido al tripartito del 155 que se abstenga de tomar decisiones que puedan comprometer la próxima legislatura. Queremos continuar teniendo política exterior porque tenemos derecho. Que saquen sus manos de la estructura de delegaciones en el exterior porque las tendremos que restablecer", reclamó el dirigente en declaraciones a los periodistas realizadas en videoconferencia desde Bruselas, ciudad en la que se encuentra virtualmente en condición de asilado político.

Puigdemont insistió también en la necesidad de que las elecciones anticipadas convocadas para el próximo 21 de diciembre sirvan para "restituir" al Govern cesado, lo que pasa por recuperar "a todos sus miembros en activo", incluido él como presidente, y "la hoja de ruta" de la independencia.

En esta línea, aseguró que "no me imagino otro vicepresidente que no sea Oriol Junqueras ni otro conseller de la Presidencia que no sea Jordi Turull".