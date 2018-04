El ex presidente regional de Cataluña Carles Puigdemont alegó ante la Justicia española que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1° de octubre de 2017 no hubo "ningún tipo de violencia", por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.

Puigdemont, que permanece recluido en el centro penitenciario de Neumünster, en Alemania, desde hace una semana, está procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Jaume Alonso Cuevillas, el abogado de Puigdemont, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el procesamiento del ex presidente catalán.

En el escrito alegó que en la jornada del referéndum "no puede apreciarse ningún tipo de violencia", si bien ve posible que en algún momento "algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido en la resistencia pasiva y hubieran actuado activamente contra los agentes", informó la agencia de noticias EFE.

La defensa negó la existencia de los delitos por los que se procesa a Puigdemont y otros líderes separatistas, y denunció lo que considera una vulneración de garantías procesales.