n El presidente de Rusia, Vladimir Putin, críticó a EE.UU. por "no dar nada a cambio" de los pasos dados por Corea del Norte hacia la completa desnuclearización. "Me parece contraproducente que se pida a Corea del Norte que lo haga todo y no se le dé nada a cambio", dijo Putin en referencia a EE.UU., en el IV.º Foro Económico Oriental, celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo sudoriental de la Federación Rusa. El presidente ruso defendió el derecho de Corea del Norte a "esperar pasos recíprocos y demandas no interminables de desarme completo".