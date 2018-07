El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían "reembolsar" a EE.UU.

"Varios países de la OTAN, que debemos defender, no solo no mantienen su compromiso de 2% (lo que es bajo), sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?", tuiteó Trump, quien pide a los europeos que aumenten sus gastos de defensa para alcanzar el 2% de su PIB en 2024.

Trump participará de una cumbre de la OTAN que tendrá lugar mañana y pasado en Bruselas.