Quito permanece hoy sin transportes y con calles y carreteras cortadas en varios puntos de la ciudad, pese al estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que intenta así sofocar las manifestaciones contra el "paquetazo" de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye reformas laborales y tributarias, y la ola de protestas que ayer dejó una veintena de policías heridos y cerca de 300 detenidos.

Mientras la ciudad permanece sitiada por los movimientos indígenas que se rebelaron contra las medidas de ajuste, el presidente Moreno se mostró esta mañana en Guayaquil, la principal ciudad de la zona costera, a la cabeza de una reunión con autoridades del gobierno, el Poder Legislativo y la Justicia, después de haber abandonado anoche la sede del Poder Ejecutivo en Quito.

El diario El Comercio publicó hoy en su versión digital una fotografía de la reunión tomada en el edificio del Gobierno Zonal en Guayaquil, donde Moreno aparece con varios de sus funcionarios, entre ellos el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y autoridades de todos los poderes del Estado.

El artículo precisa que en los alrededores de edificio hay presencia militar y pocos ciudadanos reunidos en las cercanías. "Lenín Moreno se reúne con todos los poderes del Estado en Guayaquil", titula el diario ecuatoriano.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelana, dijo que el Presidente es enfático en mantener las medidas económicas porque salvaguardan la dolarización en el país.



Moreno mudó la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil anoche, cuando comenzó a llegar a la capital el grueso de los representantes y activistas de las comunidades indígenas que encabezan la reacción contra el aumento de los precios de los combustibles decidido la semana pasada por el presidente en acuerdo con el FMI.