El Tribunal Supremo español confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y ex vicepresidente de España, Rodrigo Rato y las de 63 ex directivos de la entidad financiera Caja Madrid, por el delito de apropiación indebida de fondos por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas "black".

La sentencia del alto tribunal ratificó el fallo de la Audiencia Nacional del 23 de febrero de 2017, que dio por probado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de las tarjetas de crédito a pesar de Rato y los demás directivos estaban al tanto de que se trataba de una práctica ilegal y de que causaban un perjuicio al patrimonio de la extinta entidad.

Rato no irá automáticamente a la cárcel, ya que el Tribunal Supremo debe enviar la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la prisión.

La sentencia del Supremo considera proporcionada la condena al ex director gerente del FMI entre 2004 y 2007, debido a la elevada posición que ocupó tanto en Caja Madrid como en Bankia (sucesora de la primera), entidades con cuyo patrimonio "se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás", no obstante que precisamente ese puesto lo obligaba especialmente a la protección de los intereses de las entidades, "lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes, como resulta de los hechos probados", dice el fallo.

El Tribunal señala que Rato "fue informado" del funcionamiento de las tarjetas denominadas black, "y su decisión fue no solo mantener el sistema sino extenderlo a su favor y, posteriormente, ya en Bankia, a Jose Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj con la finalidad de que todos continuaran disponiendo de la misma forma del patrimonio de la entidad".

El fallo resalta que Rato utilizó una tarjeta en provecho propio, "a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el Consejero delegado Francisco Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó".

El Supremo constata que durante la etapa de Rato "se construyó un sistema nuevo, consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto, con lo cual, en realidad, se facultaba a los titulares de las tarjetas que se expedían a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, lo cual, en aquella época estaba fuera de la ley".