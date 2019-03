El Parlamento británico rechazó por segunda vez el acuerdo de separación del Reino Unido de la Unión Europea y, en consecuencia, el líder de la oposición del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, expresó hoy que es tiempo de "una elección general", luego del frustrado proyecto de la primera ministra Theresa May.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió que la nueva derrota que sufrió hoy el gobierno británico en el Parlamento "aumentó significativamente la posibilidad de un Brexit sin acuerdo", y adelantó que la Unión Europea solo considerará una postergación de la salida de Reino Unido si Londres presenta al bloque "una justificación creíble".

Previo al rechazo, May había afirmado que en caso de que los diputados británicos votaran en contra del acuerdo, la salida del Reino Unido podría no llegar a materializarse: "El peligro para aquellos de nosotros que queremos tener fe en el pueblo británico y cumplir con su voto del Brexit, es que si esta votación no sale adelante, si este acuerdo no es aprobado, entonces el Brexit podría perderse".

Y agregó: "Creo que es totalmente imperativo para esta Cámara que cumplamos con la decisión tomada por el pueblo británico en junio de 2016, que cumplamos con ese referéndum y que cumplamos con el Brexit".

Las consecuencias de un Brexit sin acuerdo

Más de 275 firmas financieras movieron sus activos y fondos valorados en 925.000 millones de libras (1,07 billones de euros) y a miles de empleados del Reino Unido a otros países de la Unión Europea (UE) por el Brexit.

Según un informe publicado hoy por el instituto de estudios New Financial -uno de los más detallados hasta el momento del impacto del Brexit en los servicios financieros- Irlanda es el el país que encabeza el nuevo destino de estos fondos. Además, alrededor de 100 recolocaciones se dirigirán a Dublín, 60 a Luxemburgo, 41 a París, 40 a Frankfurt y 32 a Amsterdam, señaló el documento, informó la agencia de noticias EFE.