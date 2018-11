El Reino Unido sorprendió con una publicación del Foreign Office (ministerio de exteriores), causando revuelo y enojo político local. En el habitual reporte dirigido a los viajeros, agregaron tres párrafos en los que señala que presuntos "terroristas posiblemente traten de ocasionar ataques en Argentina" y que tales irrupciones "podrían ser indiscriminados incluyendo lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros"

El informe publicado este miércoles en las páginas oficiales del FO, además indica que "desde 2004 hubo una serie de ataques con pequeños explosivos en Buenos Aires y las provincias vecinas que se creen han sido lugar de grupos antiglobalización. "Los blancos fueron sobre todo bancos", indicaron.

Por antecedentes del 2017, Reino Unido se mantiene alerta luego de sufrir 3 atentados diferentes que dejaron al menos 33 personas muertas y decenas de heridos.

Por otra parte, el Gobierno argentino manifestó su enojo por el contexto en el que se produce el aviso, a horas del viaje de las ministra Theresa May y acentuó que no existe tal alerta. En consiguiente, algunas fuentes políticas señalaron que la publicación del informe podría ser un mensaje político ya que se da en el contexto de la cumbre de líderes del G20. Según publicó Infobae, desde Cancillería evaluaron que se trata de una recomendación de "rutina".

Además, el viaje de la ministra de Reino Unido, Tehersa May, estuvo en dudas por la debilidad de su gobierno frente al proceso del Brexit, y las internas de su partido. Al confirmar su viaje a la Argentina, May señaló que vendrá con una delegación mínima de no más de 100 personas, incluyendo a periodistas.