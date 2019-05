Con voz entrecortada y sin poder evitar las lágrimas, la primer ministro británica, Theresa May, anunció la renuncia a su puesto a partir del 7 de junio, tras reconocer su imposibilidad de lograr que el Parlamento aceptara el acuerdo de Brexit que negoció con Bruselas.

“Pronto dejaré de ocupar el puesto cuyo ejercicio ha sido el honor de mi vida”, dijo May en un breve anuncio en el frente de la residencia oficial de Downing Street 10. "He sido la segunda mujer «Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última», precisó, y entre lágrimas afirmó su “gratitud enorme y duradera de haber tenido la oportunidad de servir al país que amo”.

“Lo intenté tres veces” pero “no fui capaz” de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de divorcio, afirmó ante las cámaras de televisión en Londres. “Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”, agregó al borde de las lágrimas. Por eso “dimitiré como líder del Partido Conservador el viernes 7 de junio”, anunció.

“Es y siempre seguirá siendo para mí una cuestión de profundo pesar no haber podido llevar a término el Brexit”, recalcó May, quien antes de dejar efectivamente su puesto recibirá al presidente estadounidense Donald Trump, quien llegará en visita oficial el próximo 3 de junio.

Boris Johnson, el abanderado de la campaña oficial en favor del Brexit en 2016, es el favorito para suceder a May, a quien dio gracias por su “estoico servicio”. Los mercados de apuestas dan un 40 por ciento de probabilidades a que Johnson sea el próximo primer ministro.

Otro candidato por el que apuestan los mercados es Dominic Raab, exsecretario del Brexit, al que otorgan un 14 por ciento de probabilidades; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Michael Gove, la exlíder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, y el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, tienen cada uno un 7 por ciento de probabilidades.