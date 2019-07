El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó ayer su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la administración de Donald Trump de “disfuncional” e “inepta”.

El presidente de EE.UU. criticó duramente al embajador después de que la prensa británica revelase que Darroch había afirmado en unos documentos internos que para comunicarse con Trump era “necesario presentar argumentos simples, incluso rudos”.

La filtración de estas afirmaciones a la prensa de Reino Unido, en concreto a Mail on Sunday y el enfado del jefe de la Casa Blanca, que arremetió por igual contra Darroch y la ex primera ministra Theresa May, han llevado al ahora ex embajador a dar por “imposible” el cumplimiento de su “papel” y labor diplomática.

“Desde la filtración de documentos oficiales de esta Embajada, ha habido mucha especulación sobre mi posición y la duración de mi mandato como embajador (à) Quiero poner fin a esa especulación”, afirmó Darroch mediante un comunicado remitido al secretario de Estado de Exteriores, Simon McDonald, en el que explica que “la situación actual me está haciendo imposible desempeñar mi papel como quisiera”.

Según estos documentos internos, Darroch, embajador en Washington desde enero de 2016, llegó a decir que para comunicarse con Trump era “necesario presentar argumentos simples, incluso rudos”. “No creemos realmente que esta Administración vaya a ser mucho más normal; menos disfuncional, menos impredecible; menos divida en facciones; menos torpe diplomáticamente e inepta”, dijo el diplomático.

“Lo responsable es permitir la designación de un nuevo embajador”, remarcó Darroch

Lo que ha hecho difícil su continuidad como interlocutor británico en suelo estadounidense, pese a que a finales de este 2019 iba a dar por terminada su misión: “Ante las actuales circunstancias, lo responsable es permitir la designación de un nuevo embajador”, remarcó Darroch.

En una sesión en el Parlamento, Theresa May se refirió a la decisión de Darroch y defendió que todos los funcionarios deben poder dar un “asesoramiento completo y franco”. En los últimos días, su Gobierno había reiterado su “total apoyo” a la misión del embajador, pese a sus duras declaraciones, tomadas por Downing Street como un ejercicio de “honestidad”, aun cuando estas no sean compartidas.