La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, presentó ayer la renuncia a su cargo, en medio de un escándalo de corrupción que la involucra. "El país no merece esta inestabilidad", dijo Vicuña y señaló que se aparta del cargo para no prestarse "a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna".

La renuncia se dió un día después que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aceptara un pedido de licencia, sin remuneración, que le fue solicitado por Vicuña, hasta el 31 de diciembre, para hacerse cargo de la defensa, por los delitos que se le acusan; solicitud que iba a ser analizada mañana en la Asamblea Nacional (Congreso).

Vicuña es investigada por la Fiscalía General de Ecuador por presuntos cobros de coimas a cambio de mantener puestos de trabajo a asesores cuando era legisladora. La denuncia la oficializó el ex legislador Andrés Páez, luego que el abogado Ángel Sagbay, ex asesor de Vicuña, declarara que la política le exigió pagos de entre 300 y 1.400 dólares, entre 2011 y 2013, para financiar el partido Alianza Bolivariana Alfarista (ABA); a cambio, lo mantenía en su cargo.

En un discurso grabado, la ahora ex vicepresidenta dijo que desde que asumió el cargo ha "tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña" y aseguró que han "escarbado" su vida sin encontrar nada.

Respecto a la actual denuncia en su contra, señaló: "han usado a un individuo (Sagbay) sin escrúpulos que se ha prestado a forjar esta bajeza".