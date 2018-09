La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, Carmen Montón, presentó su renuncia al cargo al verse acorralada por las supuestas irregularidades en la obtención de su máster universitario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Se ha puesto en duda mi trabajo. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He sido transparente y honesta. Como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y seguiré defendiendo con la conciencia muy tranquila", dijo la ahora exministra en una conferencia de prensa.

La dimisión de Montón se produce luego que, una investigación llevada a cabo por eldiario.es, destapara que la funcionaria superó la mitad de las asignaturas sin asistir a clase, a pesar de que el máster era presencial, y sin comunicarse con los profesores; efectuó el pago de la matrícula tres meses después del plazo estipulado, se incorporó al curso con cuatro meses de retraso y la fecha del título oficial no coincide con la del resto del expediente.

Montón agradeció al presidente Pedro Sánchez por haberla designado para la cartera de Sanidad.