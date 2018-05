La frontera entre Israel y Gaza quedó en silencio ayer por un alto el fuego gestionado por Egipto, después del ataque más intenso entre militantes palestinos e Israel desde la guerra de 2014. Militantes de Hamas, el grupo dominante en Gaza, y la Yihad Islámica dispararon docenas de proyectiles y bombas de mortero contra Israel todo el martes y ayer a la madrugada, a lo que Israel respondió con disparos desde tanques y bombardeos aéreos contra más de 50 objetivos en el enclave.

Pero desde ayer no hubo más enfrentamientos, y ambas partes parecieron alejarse de una nueva guerra después de semanas de violencia a lo largo de la frontera.

Las escuelas se abrieron como de costumbre en las ciudades israelíes cercanas a la frontera. En tanto las calles de Gaza estaban llenas de compradores matutinos y los niños iban a clase.

Un funcionario palestino dijo que la mediación egipcia condujo a un alto el fuego, pero los términos del "entendimiento" no fueron más allá de "una restauración de la calma por ambas partes".

Israel, sin embargo, no llegó a confirmar oficialmente ninguna tregua formal con Hamas y la Yihad Islámica, que considera, junto con Occidente, organizaciones terroristas. De hecho, ministros israelíes negaron el acuerdo por la mañana. "No hay alto el fuego, Israel mantiene una clara política de no permitir fuego y ataques terroristas", dijo el ministro de Transporte e Inteligencia y miembro del Gabinete de Seguridad, Israel Katz.

"Israel no quiere que la situación se deteriore, pero aquellos que empezaron la violencia, deben pararla", estimó Katz, quien añadió que "Israel hará pagar (a Hamás)" todo ataque.

Tanto Hamas como Yihad Islámica, grupos pro Irán, rival declarado de Israel, dijeron que dispararon sus proyectiles en respuesta al asesinato de al menos 188 palestinos por parte de Israel desde el 30 de marzo en las protestas fronterizas con Gaza. La cifra se elevó ayer, cuando uno de los miles de palestinos heridos durante los disturbios que se iniciaron hace dos meses murió tras recibir un disparo de soldados israelíes la semana pasada.