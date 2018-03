En represalia a la expulsión de 23 diplomáticos rusos anunciada por el gobierno británico la semana pasada, Moscú calificó de "personas no gratas" a 23 diplomáticos de Reino Unido y anunció su expulsión de Rusia, detallando que tienen una semana para abandonar el país.

Asimismo, la Cancillería retiró el permiso de apertura y funcionamiento del Consulado General británico en San Petersburgo, y anunció el cierre del instituto británico público de difusión del conocimiento de la lengua inglesa. "Debido al estado no resuelto del British Council en la Federación de Rusia, sus actividades cesan", agregó el órgano que lidera el canciller Serguei Lavrov a través de un comunicado.

Estas medidas fueron tomadas luego de que Londres expulsara de forma análoga al mismo número de diplomáticos rusos, tras las acusaciones de Theresa May contra Rusia por el envenenamiento del ex agente doble Serguéi Skripal y su hija.

Moscú dejó en claro que no tiene nada que ver con el caso Skripal, y condenó ese tipo de señalamientos británicos. Al respecto, Rusia "se reserva el derecho de tomar medidas adicionales" en caso de recibir más ataques "infundados y hostiles" de parte de Reino Unido, según detallaron desde la Cancillería rusa.

Rusia insistió en que está "abierta a colaborar" en el caso Skripal y pidió acceso a los materiales de la investigación. No obstante, Londres se negó sin explicar claramente los motivos. "El argumento principal de Theresa May en cuanto a la culpabilidad de Rusia es highly likely [altamente probable, en español, la expresión utilizada por la premier británica]", ironizó el ministro de Exteriores ruso Lavrov.

Al mismo tiempo, Londres tampoco entregó ningún tipo de información del caso a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), a pesar de que Moscú le solicitó que lo hiciera. "Es obvio que se está ocultando la verdad", criticó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

Sin embargo, varios países expresaron su apoyo al Reino Unido. "¿En qué se basan para hacer semejantes declaraciones? ¿Les entregaron datos de algún tipo? [à] A nosotros nadie nos ha entregado nada, a la OPAQ nadie le ha entregado nada. Existe lo que se llaman pruebas, materiales, muestras de la sustancia encontrada. ¿Alguien además de las autoridades británicas tiene estos datos? Nadie", expuso Zajárova.