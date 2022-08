Funcionarios estadounidenses alertaron que Rusia recibió esta semana el primero de varios cargamentos de drones de combate fabricados por Irán, que usará en la guerra contra Ucrania en el futuro próximo. Pese a que la relación entre Irán y Rusia es cada vez más profunda, los rusos "no están satisfechos" con los aviones no tripulados debido a que experimentaron numerosas fallas.

Los drones Mohajer-6 y Shahed que llegaron a Moscú son capaces de transportar municiones para ataques a radares, artillería y otros objetivos militares, según reportaron la inteligencia recopilada por Estados Unidos y otras agencias de espionaje al Washington Post. Es la primera entrega de una transferencia planificada de cientos de vehículos aéreos no tripulados iraníes de varios tipos.

Estas armas podrían darle un impulso importante a Rusia de cara a la guerra contra Ucrania, debido a que el país que lidera Vladimir Putin tiene solo entre 1.500 y 2.000 vehículos aéreos no tripulados de vigilancia militar, un número relativamente bajo de drones de ataque del tipo que pueda lanzar ataques de precisión contra objetivos en las profundidades del territorio enemigo.

Irán enviará numerosos cargamentos de drones de combate a Rusia

Sin embargo, el cargamento se vio empañado por serios problemas técnicos. En las primeras pruebas, los drones iraníes tuvieron numerosas fallas. "Hay algunos errores en el sistema. Los rusos no están satisfechos", aseguró un oficial de seguridad aliado cuyo gobierno supervisó de cerca la transferencia.

Cómo se defiende Ucrania

Para hacer frente a la ofensiva rusa, Ucrania fue provisto con drones de combate de fabricación turca para causar estragos en vehículos blindados, camiones y artillería rusos desde las primeras semanas del conflicto.

Además, el gobierno de Volodimir Zelensky recibió de Estados Unidos el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, comúnmente conocido como HIMARS, que puede lanzar múltiples cohetes con precisión contra objetivos militares rusos desde casi 80 kilómetros de distancia. Con HIMARS, Ucrania pudo destruir depósitos de municiones y suministros logísticos rusos muy por detrás de las líneas del frente, explicó el Post.

Otra artillería de largo alcance proporcionada por la OTAN, como los obuses M777 capaces de lanzar proyectiles guiados con precisión, también se sumaron al desafío de Rusia, dijo Rob A. Lee, un experto militar de Rusia y miembro principal del Instituto de Investigación de Política Exterior.

Irán podría ayudar enormemente a Rusia

Según comentaron expertos al medio citado, Rusia tiene una desventaja significativa frente a los sistemas de Ucrania. "Uno de los mayores problemas de Rusia en este momento es que su fuerza aérea no puede interceptar cosas detrás de las líneas ucranianas. No tienen muchos drones de largo alcance que puedan atacar objetivos detrás de las líneas enemigas. Por lo tanto, no pueden evitar que Ucrania refuerce sus posiciones y reabastezca suministros... Y muchos de sus drones están siendo derribados o perdidos por la guerra electrónica", explicó Lee.

Para Rusia, el conflicto de Ucrania expuso el fracaso del país para desarrollar una línea de aviones no tripulados de combate similares a los utilizados por Estados Unidos durante dos décadas, analizaron los expertos.

La brecha en capacidad de drones entre Rusia y Ucrania es grande, y los rusos solo pueden recurrir a Irán o a China para cerrarla. China, sin embargo, está demasiado involucrada en la cadena de suministro global como para enfrentarse a posibles sanciones, así que eso solo deja a Irán como proveedor de drones.

Aún con sus problemas, los drones iraníes preocupan a Estados Unidos (Fuente: AFP)

Y aquí surge el principal problema: los drones iraníes nunca fueron probados en una situación de combate como la de la guerra Rusia-Ucrania, ni tampoco frente a la tecnología de defensa como la ucraniana. Hasta ahora, fueron usados por los rebeldes hutíes de Yemen, y no hubo grandes resultados.

Rusia quiere desarrollar su propia industria, pero la situación actual no es favorable: las sanciones occidentales y los controles de exportación detuvieron el flujo de chips semiconductores esenciales para producir tales armas. “Están confiando en el mercado negro, pero las necesidades son enormes”, admitió un analista al Post.

“La alianza cada vez más estrecha le da a Rusia cierta profundidad de adquisiciones militares, lo que será bienvenido en Moscú”, dijo Clifford Kupchan, presidente del Grupo Eurasia. Y concluyó con una advertencia: “El mensaje más importante, que puede pasar desapercibido para Putin por ahora, es que uno de los ejércitos supuestamente líderes del mundo tiene que recurrir a Irán en busca de ayuda con tecnologías clave, lo que muestra cuán agotado está su inventario”.