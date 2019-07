El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, aseguró que su primera apuesta es la formación de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero, en caso de que las negociaciones para su formación fracasen,ofreció como alternativa pactos de investidura o de legislatura.

Durante el debate entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el hemiciclo del Congreso, el jefe del Ejecutivo repasó las "ofertas" que ha hecho el PSOE para llegar a un acuerdo y que han culminado con la mano tendida a la formación de un Gobierno de coalición. "Queremos gobernar con ustedes, sacar adelante muchas políticas en beneficio de la ciudadanía y esa es la mano que tienen tendida", ha subrayado Sánchez apuntando a continuación que, en caso de que esta idea fracase, hay "muchas otras opciones", como o un pacto de investidura o un acuerdo de legislatura.

La alternativa, según ha avisado el líder socialista, es que Unidas Podemos se sitúe junto a la "ultraderecha" votando en contra de su investidura, por lo que les ha pedido "generosidad y responsabilidad" para no quebrar las "esperanzas" que tienen puestas en sus negociaciones "muchos votantes de izquierdas".

Un poco antes, Iglesias, había solicitado a Sánchez, que respete los 3,7 millones de votos que logró su partido en las elecciones generales y no le plantee ser un "mero decorado" en el Gobierno porque eso no lo podrán "aceptar". Asvirtió que que los españoles no entenderían que un "exceso de autoconfianza" hiciera perder "la oportunidad histórica" de que España tuviera un "gobierno de coalición de izquierdas".

Sánchez pidió al PP y a Ciudadanos que no bloqueen la investidura y se abstengan

El líder del Partido Popular (PP) de España, Pablo Casado, en tanto, acusó al presidente del gobierno español de ser "cómplice" de los secesionistas catalanes y ratificó durante el debate parlamentario de su investidura que se opondrá a la reelección porque su continuidad en el poder "es perjudicial para España". "No merece el apoyo de los partidos constitucionalistas", subrayó Casado, quien añadió que Sánchez quiere "presidir una nación que sus socios niegan". A su turno, el liberal Albert Rivera, de Ciudadanos, también confirmó que vetará la reelección del líder socialista, al que volvió a llamar "amigo de los secesionistas".

Durante del debate, Sánchez apeló a la "responsabilidad" del PP y Ciudadanos, segunda y tercera fuerza política, respectivamente, y les pidió que se abstengan para permitir que haya un gobierno en España. Con ese gesto, que se presenta prácticamente imposible a la luz de la posición de la derecha, el líder del PSOE no necesitaría llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, el partido de izquierda que lidera Pablo Iglesias, con el que negocia a contra reloj para formar un gobierno de coalición, algo a lo que se resistían.