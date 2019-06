El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para la investidura, según informan fuentes socialistas.

El candidato socialista se presentará al debate de investidura para que España tenga un "gobierno progresista, europeísta y moderado", indica el PSOE, que subraya que Sánchez "quiere liderar" el proyecto de un país que "necesita avanzar". " España no tiene tiempo que perder y necesita un Gobierno cuanto antes", dicen en el PSOE, según consignó el diario ABC.

En estos momentos Pedro Sánchez no tiene los apoyos para sacar adelante su investidura. Tras el fracaso de su reunión con Pablo Iglesias, desde el PSOE se manifestó que la intención del candidato era someterse a esta votación en el mes de julio.Meritxell Batet declaró en el foro Concordia, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), que decidirá la fecha de la investidura en función de la conversación que mantenga con Pedro Sánchez el próximo martes.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que la investidura sea fallida, la presidenta del Congreso insistió en que "sería bueno para el país que hubiera investidura, que hubiera un gobierno a pleno rendimiento lo más rápido posible porque es lo que necesita la ciudadanía y lo que está esperando".

La reunión entre Sánchez e Iglesias no fue bien. El líder de Podemos llegó a plantear que podría votar por el no si Sánchez no cumple con su pretensión de integrar a su partido en el Gobierno. La respuesta de Sánchez es marcar ya una fecha para el debate de investidura, estableciendo así presión y buscando una investidura por adhesión.Los socialistas insisten en la necesidad de un Gobierno "progresista, europeísta y moderado". Una reivindicación, la de la moderación, que pretende distanciarse de Iglesias y justificar su exclusión del Gobierno.Desde el PSOE ya se venía manifestando que el candidato iría a la investidura con o sin apoyos.