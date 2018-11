La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron "una larga conversación telefónica" sobre el Brexit, en la cual el líder del PSOE ratificó que España no aprobará un acuerdo de salida de la Unión Europea ( UE) en el que no conste que debe abrirse una negociación sobre Gibraltar.

Así lo informó la agencia Europa Press citando fuentes del gobierno ibérico, que señalaron que "Sánchez ha trasladado la oposición de España al acuerdo tal y como está redactado actualmente en defensa de los intereses del país".

El jefe del gobierno español declaró a May que España votará en contra del acuerdo sobre el Brexit el próximo 25 de noviembre en caso de que el texto no especifique que Madrid y Londres mantendrán negociaciones bilaterales sobre la relación futura con el Peñón.

May, a su vez, según informó su oficina, declaró que busca lograr un acuerdo sobre el Brexit que funcione para todo el Reino Unido, incluido el territorio de Gibraltar, objeto de disputas con España.

Está previsto que los líderes de los países miembros de la Unión Europea decidan el próximo 25 de noviembre si finalmente dan el visto bueno al acuerdo sobre el "divorcio" del bloque con Gran Bretaña y la futura relación política entre Londres y Bruselas.

En tanto, el portavoz oficial de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, declaró que "la cuestión en torno a Gibraltar en el marco de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea aún no está cerrada".

"No, no está zanjado porque el trabajo continúa", dijo el funcionario, y añadió que "hay ideas" y que "los contactos continúan".

El texto consensuado entre el equipo negociador de la UE y el gobierno británico son 26 páginas, sin valor jurídico, pero que sirve de complemento al acuerdo de salida.