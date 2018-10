La formación Junts Per Cataluña decidió no sustituir a sus cuatro diputados suspendidos judicialmente y sus votos no serán contabilizados en las votaciones del pleno. Sin la presencia de los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín, y de los encarcelados en España Jordi Turull, Jordi SÓnchez y Josep Rull, los secesionistas se quedan con 65 escaños de los 135 de la cámara. Esta pérdida de la mayoría ya ha tenido las primeras consecuencias: no han podido reivindicar la autodeterminación de Cataluña.

La Mesa del Parlamento catalán rechazó la propuesta presentada por JxCat sobre la delegación de voto de los diputados suspendidos. La decisión de la Mesa fue respaldada por Partido Socialista, así como por ERC, socio de gobierno de JxCat. Precisamente, las fricciones y diferencias de estrategia entre estas dos fuerzas secesionistas han agrietado la unidad y la estabilidad del ejecutivo catalán.