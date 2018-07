Las cúpulas de la industria automotriz establecidas en México, Estados Unidos y Canadá reclamaron a sus respectivos gobiernos acelerar las negociaciones comerciales para alcanzar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renovado, tras haberse concretaro las elecciones presidenciales en México, en las que resultó vencedor Andrés Manuel López Obrador.

Las asociaciones Alliance of Automobile Manufacturers, American Automotive Policy Council, Association of Global Automakers, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Canadian Vehicle Manufacturers Association, Global Automakers of Canada, Motor & Equipment Manufacturers Association, Canadian Automotive Parts Manufacturers Association y la Industria Nacional de Autopartes expresaron que, mientras se conforma un nuevo gobierno en México hacia el 1 de diciembre del 2018, "es el momento oportuno para que las partes retomen las negociaciones con un compromiso renovado para lograr la modernización del TLCAN".

"Tenemos una gran oportunidad para actualizar este tratado comercial, es en el mejor interés de los tres países enfocarse en el establecimiento de un nuevo TLCAN que permita que la industria automotriz de América del Norte mantenga su competitividad global", expresaron e un comunicado conjunto.

Este viernes, López Obrador recibirá en sus oficinas de la colonia Roma, en la Ciudad de México, a Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense.

Este encuentro genera "optimismo", afirmó el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, por lo que confía en que se revisen los temas como la investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos para imponer aranceles automotrices argumentando preocupaciones de seguridad nacional.