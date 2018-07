Donald Trump, se quejó ayer de lo que percibe como una falta de apoyo en su país a la cumbre que mantendrá este lunes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y dijo que incluso si este le entregara la ciudad de Moscú, le criticarían por no haber conseguido también San Petersburgo.

Trump se pronunció así en una serie de tuits después de despegar desde Glasgow (Escocia) rumbo a Helsinki, donde celebrará su primera cumbre oficial con Putin. "Por desgracia, no importa cómo de bien lo haga yo en la Cumbre, (incluso) si me dieran la gran ciudad de Moscú como desquite por todos los pecados y males cometidos a lo largo de los años por parte de Rusia, volvería y me criticarían diciendo que no es suficiente, íque también debería haber conseguido San Petersburgo!", afirmó Trump.