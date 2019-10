El líder del sindicato estadounidense AFL-CIO advirtió contra una rápida aprobación del nuevo pacto comercial con México y Canadá, tras mostrar su preocupación por las medidas de protección laboral en el vecino del sur y decir que el plan saldrá derrotado si se vota antes del fin de noviembre.

"Si hubiera una votación sobre el nuevo #TLCAN antes del Día de Acción de Gracias, el acuerdo saldría derrotado. Una acción rápida sería un error colosal", dijo el presidente del grupo, Richard Trumka, en un tuit.

Entre sus preocupaciones se destaca la posibilidad de que México no adopte los cambios necesarios para garantizar las reformas laborales o no financie de manera adecuada los mecanismos de implementación, dijo en una entrevista en The Washington Post.