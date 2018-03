L os índices de aprobación del presidente Donald Trump siguen en caída libre según se desprende del más reciente sondeo llevado a cabo por Quinnipiac University, que señala que solo 35% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que un 58% no está de acuerdo con la forma en que el presidente conduce el país.

El 90% de los demócratas dice que Trump no lo está haciendo bien en Washington

Estos números están tres puntos por debajo de la misma encuesta realizada por Quinnipiac el pasado 11 de octubre, lo que muestra la caí- da constante de la popularidad del presidente republicano, afectado principalmente por la falta de resultados en asuntos legislativos y sus continuas peleas con opositores políticos.

Entre los independientes las cosas son aún peores para Trump. 63% desaprueba su gestión de gobierno y solo 31% la aplaude.

Sin embargo, su popularidad sigue siendo bastante alta entre los encuestados que dijeron ser republicanos: 80% aprueba su trabajo.

Entre los demócratas, los números de desaprobación son peores: 90% dice que Trump no lo está haciendo bien.

Las dudas sobre la capacidad de Trump como presidente se agudizan también en grupos sociales concretos, ya que un 93 por ciento de los afroamericanos y un 70 por cientos hispanos creen que el presidente no es válido para ocupar el principal cargo político del país.

El trabajo de Quinnipiac sondeó la opinión de 1,577 personas a nivel nacional entre el 7 y el 13 de noviembre. Otra encuesta dada a conocer esta semana, de la firma Gallup publicó números similares: 37% aprueba la gestión de y 59% la desaprueba.

A pocos días de cumplirse un año de que Trump fuera electo el índice de desaprobación del presidente era el más alto que el de cualquiera de sus predecesores en las últimas siete dé- cadas, según una encuesta que dio a conocer The Washington Post-ABC News.

En otras palabras, menos de cuatro de cada 10 estadounidenses apruebaban su gestión, equivalente a un 37%. Eso significan dos puntos por encima de la dada a conocer ayer.

El promedio de encuestas lo ubica con el 39.7% de aprobación.

En cuanto a las características personales de Trump, un 58 por ciento cree que no es sincero, un 59 por ciento que no tiene buenas habilidades como líder y un 59 por ciento que no se preocupa por el estadounidense medio. El presidente aprueba sólo en dos de las preguntas: un 58 por ciento de los encuestados lo ve como una persona fuerte y un 55 lo considera inteligente.