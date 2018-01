El ex "súper asesor" de Donald Trump, Steve Bannon, califició de "traición" y "antipatriota" una reunión entre el hijo del presidente de EE.UU. y un grupo de rusos durante la campaña electoral de 2016, según un libro del autor Michael Wolff citado por The Guardian.

Según el libro, Bannon se refirió a la reunión mantenida en junio de 2016 en la Torre Trump (Nueva York), entre el hijo de Trump, Donald Jr; su yerno, Jared Kushner; el entonces jefe de la campaña, Paul Manafort, y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, en la que les ofrecieron "trapos sucios" sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton.

En un principio, desde la Casa Blanca se evitó cualquier tipo de pronunciamiento sobre el controvertido libro. En cambio, Trump envío un comunicado contundente a través de su secretaria de prensa Sarah Sanders."Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia", dijo Trump. "Cuando le eché, no sólo perdió su trabajo, sino también la cabeza", prosiguió el presidente. "Ahora que está solo, Steve está aprendiendo a que ganar no es tan fácil como yo hice que pareciera", indicó Trump sobre Bannon, al que culpó de que los republicanos perdiesen la banca de Alabama en el Senado a principios de diciembre. "Steve no representa mi base de votantes. Está solo para sí mismo", señaló contundente. De esta forma, Trump respondió al golpe de su ex jefe de estrategia Bannon, fundador de la página de noticias ultraconservadora Breitbart News, después de que se le volviese a estrechar el cerco en relación a la controversia por el Rusiagate.

Publicado por la casa Henry Holt, el relato que enfureció a Trump de su autor Michael Wolff, columnista y escritor, fue cuando Bannon ataca a su hijo, yerno Jared Kushner, consejero de la Casa Blanca, y al entonces presidente de campaña Paul Manafort por aceptar la controvertida reunión en junio de 2016. "Los tres tipos más altos en la campaña pensaron que era una buena idea encontrarse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en la sala de conferencias de la planta 25 sin abogados", resaltó Bannon al autor del libro, que realizó cientos de entrevistas para este trabajo, entre las que destaca una con el propio presidente Trump.