El presidente Donald Trump sigue siendo impopular entre la mayoría de los estadounidenses, pero sus índices de aprobación repuntaron un poco desde mínimos históricos, según reveló una nueva encuesta.

De acuerdo con el sondeo, Trump sigue siendo impopular entre el 58% de los estadounidenses, pero el 42% de los encuestados respondieron que ahora aprueban el trabajo que Trump está haciendo, una cifra que es siete puntos porcentuales mayor que hace un mes.

La encuesta, realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, indica que al menos parte de la mejora de la aprobación popular al presidente está ligada a la economía, que ha seguido creciendo de forma constante y creando puestos de trabajo.

Un 47% de los estadounidenses encuestados dijeron que aprueban la forma en la que Trump está manejando la economía, su calificación más alta en cualquier tema aunque la buena trayectoria económica comenzó bajo el mandato de Barack Obama.

La aprobación de una reforma fiscal republicana también parece estar ayudando al presidente a elevar sus índices de aprobación luego de haber caído a mínimos históricos. El 46% de los estadounidenses respaldan la política tributaria de Trump.

Para los republicanos, este cambio ofrece un rayo de esperanza si se toma en cuenta el panorama difícil de las elecciones de medio mandato presidencial y una oleada de entusiasmo a favor de los demócratas.