El presidente de Brasil, Michel Temer, dió a entender que podría no ser candidato en la próxima elección, al afirmar que respaldaría "con la mayor tranquilidad" a cualquier candidato "de centro" si el sector elige a un único postulante.

"Si es necesario, abro mano con la mayor tranquilidad. No tendría dificultad, no", aseguró Temer, cuya popularidad no supera el 6 % según encuestas.

En una entrevista que brindó al ciclo Poder en Foco de la cadena SBT, que la transmitió de madrugada, el presidente insistió en que él podría no participar de las elecciones de octubre, pero para eso debía haber un solo candidato que represente al centro.

"Si queremos el centro, no podemos tener siete u ocho candidatos. La clase política necesita movilizarse para escoger un nombre de centro", dijo.

Señaló además a Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); Flávio Rocha, del Partido Republicano Brasileño (PRB); Afif Domingos, del Partido Social Democrático (PSD); y Paulo Rabelho de Castro, del Partido Social Cristiano (PSC), como posibles candidatos para representar al centro.

El nombre del actual presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, del Partido Demócratas (DEM), quien lanzó su precandidatura a la presidencia en marzo, también fue incluido por Temer, pero solo cuando uno de los entrevistadores se lo reseñó.

En cambio, Temer relativizó las chances de que el ex juez de la Corte Suprema Joaquim Barbosa pueda llegar a la jefatura del Estado "por ser pobre o por ser negro".

"Si me permite, no estoy de acuerdo con el hecho de que sea presidente porque es negro. Ni que sea presidente porque fue pobre. Yo también fui pobre. Lula (Da Silva) fue pobre. Esta no es la razón que va a hacer que algún fulano sea o no sea presidente", afirmó Temer, quien, con todo, señaló a Barbosa como un hombre "moderado y sensato".

El ex magistrado logró una fuerte popularidad por parte de los brasileños cuando actuó como instructor de un juicio sobre un escándalo de sobornos parlamentarios ocurrido en el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en prisión tras un polémico juicio, y el mes pasado dejó entrever la posibilidad de postularse a la presidencia, cuando se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB).

Temer, quien defendió su gestión de Gobierno y algunas iniciativas puntuales, como la reforma previsional o la capitalización de Eletrobras, cuestionó los ataques de los que fue objeto desde que dejó entrever su posibilidad de lanzarse para la reelección, puntualmente las acusaciones lanzadas contra su hija, Maristela Temer.