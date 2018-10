La primera ministra británica, Theresa May, rechazó las sugerencias de que el presupuesto del ministro de Economía, Philip Hammond, presentado en el Parlamento, fue confeccionado para allanar el camino hacia unas elecciones generales anticipadas. La líder británica hizo declaraciones en una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, donde se encuentra para una reunión con los líderes nórdicos y bálticos en la que tiene previsto debatir sobre el Brexit y otros temas como las tensas relaciones con Rusia.

Cuando se le preguntó acerca de una nueva propuesta para salir del punto muerto en que se encuentran las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea ( UE) por el Brexit, May respondió que no están planeando otra elección general . "Eso no sería beneficioso para el interés de la nación", afirmó.

Según el diario The Independent, algunos analistas creen que el presupuesto anunciado por Hammond tenía un costado electoral, con recortes anticipados de impuestos sobre la renta y algunas otras medidas populares.

La opción de nuevas elecciones se apoya en que la primera ministra carece de mayoría en la Cámara de los Comunes y cualquier acuerdo del Brexit que negocie pueda ser rechazado.

Mientras tanto, la primera ministra noruega, Erna Solberg, advirtió que el interés de algunos algunos integrantes del Partido Conservador de que el Reino Unido se adhiera temporalmente al Espacio Económico Europeo (EEE) como parte de su segunda transición al Brexit serían "un poco difíciles" de aceptar para algunos miembros.