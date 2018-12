La primera ministra Theresa May confirmó hoy la cancelación de la votación de mañana sobre su acuerdo por la salida del Reino Unido de la Unión Europea ( UE), por falta de mayoría en el Parlamento.

En una declaración a los parlamentarios, la líder conservadora dijo esta tarde que no habrá un acuerdo del Brexit sin respaldo del Congreso.

Días anteriores, Londres fue escenario de tensión no sólo en las calles, que se inundaron de marchas a favor y en contra, sino también en la política, especialmente luego que May advirtiera públicamente a sus correligionarios conservadores en la Cámara de los Comunes (diputados) que si no aprueban su acuerdo para abandonar la UE el país corre el peligro de ir a elecciones anticipadas, como desea el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, según la agencia italiana de noticias ANSA.