La primera ministra británica, Theresa May, ganó ayer una votación clave en el Parlamento, que rechazó una enmienda según la cual el gobierno hubiera quedado obligado a negociar la pertenencia del Reino Unido a una unión aduanera con la UE y al mercado único europeo tras el Brexit.

La Cámara de los Comunes (cámara baja) rechazó la enmienda luego de que May prometiera a los legisladores un nuevo "acuerdo aduanero" previo a la votación. Ahora el proyecto debe volver a la Cámara de los Lores (cámara alta).

No obstante, los resultados muestran que May no puede confiar en obtener una mayoría absoluta en las votaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Según informaron medios, 14 miembros del Partido Conservador, al que pertenece la propia May, votaron a favor de continuar en el mercado común.

La permanencia en la unión aduanera busca evitar que tras el Brexit se establezca una frontera "dura" entre Irlanda, miembro de la UE, y el territorio de Irlanda del Norte, por temor a resucitar viejas divisiones.