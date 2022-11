El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, sostuvieron hoy lunes un sincero y profundo intercambio de opiniones sobre temas de importancia estratégica para la relación entre China y Estados Unidos y en torno a los principales asuntos mundiales y regionales.

Xi señaló que el estado actual de las relaciones entre China y EE. UU. no responde a los intereses fundamentales de los dos países y pueblos, ni concuerda con la expectativa de la comunidad internacional.

China y EE. UU. deben tomar una actitud de responsabilidad por la historia, por el mundo y por el pueblo, explorar la manera correcta de llevarse bien en la nueva era, reencauzar las relaciones bilaterales al rumbo correcto y recuperar la vía del crecimiento sano y estable en beneficio de los dos países y del mundo en su conjunto, dijo Xi.

El presidente chino expuso los resultados clave del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) y declaró que las políticas domésticas y externas del PCCh y el Gobierno chino son abiertas y transparentes, con intenciones estratégicas claras y de gran continuidad y estabilidad.

Agregó que su país está avanzando en la gran revitalización de la nación china en todos los frentes a través de un camino chino hacia la modernización, basando los esfuerzos en el objetivo de satisfacer las aspiraciones de las personas a una vida mejor, avazando resueltamente la reforma y la apertura, y promoviendo la construcción de una economía mundial abierta.

China se mantiene firme en la búsqueda de una política exterior independiente y de paz, siempre decide su posición y política según lo justo y lo erróneo de cada uno de los asuntos y aboga por la resolución pacífica de disputas a través del diálogo y la consulta, dijo Xi.

Igualmente, manifestó que China está comprometida a profundizar y expandir las asociaciones globales, salvaguardar el sistema internacional con las Naciones Unidas en su centro y el orden internacional respaldado por el derecho internacional, y construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Ahondó en que China se adherirá al desarrollo pacífico, abierto y de ganar-ganar, participará y contribuirá al desarrollo global, y buscará el desarrollo común con países de todo el mundo.

Al señalar que el mundo se encuentra en un importante punto de inflexión histórica, Xi declaró que los países deben enfrentar desafíos nunca vistos y aprovechar oportunidades sin precedentes, y agregó que este es el contexto más amplio en el que las dos partes deben ver y manejar las relaciones bilaterales.

Las relaciones entre China y EE. UU. no deben ser un juego de suma cero en el que un lado compita o prospere a expensas del otro, manifestó Xi. Los respectivos éxitos de China y EE. UU. son oportunidades, en vez de desafíos, para cada uno. El mundo es lo suficientemente grande para que los dos países se desarrollen y prosperen juntos, sugirió.

Las dos partes deben formarse una percepción acertada sobre las políticas domésticas y externas y las intenciones estratégicas de la otra parte, dijo Xi, quien agregó que las interacciones entre China y EE. UU. deben definirse por el diálogo y la cooperación de beneficio mutuo, no por la confrontación y la competencia de suma cero.

Xi detalló que se toma muy en serio la declaración de los "cinco noes" de Biden. China no busca cambiar el orden internacional existente ni interferir en los asuntos internos de EE. UU., y no tiene intención de desafiar o desplazar al país norteamericano.

Las dos partes, continuó Xi, deben respetarse mutuamente, coexistir en paz, buscar una cooperación de beneficio mutuo y trabajar juntos para garantizar que las relaciones China-EE. UU. avancen por buen camino sin perder el rumbo ni la velocidad, y menos aún colisionar.

Acatar las normas básicas de las relaciones internacionales y los tres comunicados conjuntos China-EE. UU. es de vital importancia para que las dos partes manejen las diferencias y los desacuerdos y eviten la confrontación y el conflicto, aseguró Xi, señalando que, de hecho, es el barandal y la red de protección más importante para las relaciones bilaterales.

Xi también dio una descripción completa del origen de la cuestión de Taiwan y la posición de principios de China. Hizo hincapié en que la cuestión de Taiwan está en el centro mismo de los intereses fundamentales de China, es la base del fundamento político de las relaciones entre los dos países y la primera línea roja que no debe traspasar en las relaciones bilaterales.

La resolución de la cuestión de Taiwan es un asunto propio de los chinos de China y un asunto interno de China, dijo Xi, destacando que es la aspiración común del pueblo y la nación chinos lograr la reunificación nacional y salvaguardar la integridad territorial.

Cualquiera que busque separar a Taiwan de China estará violando los intereses fundamentales de la nación china, el pueblo chino no permitirá que eso suceda en absoluto, subrayó Xi.

China espera ver la paz y la estabilidad a lo largo del estrecho de Taiwan, y siempre está comprometida con ellas, pero la paz y la estabilidad en el estrecho y la "independencia de Taiwan" son tan irreconciliables como el agua y el fuego, dijo Xi.

El mandatario chino expresó su esperanza de que la parte estadounidense haga coincidir sus palabras con la acción y cumpla con la política de una sola China y los tres comunicados conjuntos.

Al recordar que el presidente Biden ha dicho en muchas ocasiones que EE. UU. no apoya la "independencia de Taiwan" y no tiene intención de utilizar a Taiwan como herramienta para buscar ventajas en la competencia con China o para contener a China, Xi indicó que Beijing espera que la parte estadounidense actúe de acuerdo con esta garantía para que surta efecto real.

Xi señaló que la libertad, la democracia y los derechos humanos son tanto la aspiración común de la humanidad como el anhelo inquebrantable del Partido Comunista de China.

Igual que EE. UU. tiene una democracia al estilo estadounidense, China tiene una democracia al estilo chino, ambas se ajustan a sus respectivas condiciones nacionales, afirmó Xi.

Además, agregó que la democracia popular de proceso completo que se practica en China se basa en la realidad, la historia y la cultura del país, y refleja la voluntad de la gente.

"Nos enorgullece mucho. Ningún país tiene un sistema democrático perfecto, y siempre existe la necesidad de desarrollarlo y mejorarlo. Las diferencias específicas entre las dos partes se pueden resolver a través de la discusión, pero solo con las condiciones previas de igualdad", añadió.

La supuesta narrativa de "democracia contra autoritarismo" no es la característica distintiva del mundo actual, ni mucho menos corresponde a la corriente del desarrollo de los tiempos, aseguró Xi.

Los dos países toman caminos diferentes en los que EE. UU. practica el capitalismo y China, el socialismo, lo cual no es nada nuevo y continuará existiendo, detalló Xi.

El liderazgo del PCCh y el sistema socialista de China cuentan con el respaldo de los 1.400 millones de chinos, y constituyen la garantía fundamental para el desarrollo y la estabilidad del país, dijo Xi, agregando que, para que China y EE. UU. se lleven bien, es vital reconocer y respetar esa diferencia.

Ninguno de los dos intentará moldear al otro imponiendo su criterio, o buscar cambiar o incluso subvertir el sistema del otro, expresó Xi, quien resaltó que, en vez de hablar de una manera y actuar de otra, EE. UU. debe cumplir con sus promesas con acciones concretas.

Al definir que China y EE. UU. son dos grandes países con diferentes historias, culturas, sistemas sociales y caminos de desarrollo, Xi dijo que ha habido y seguirá habiendo diferencias entre ambos países.

Tales diferencias no deben convertirse en un obstáculo para el desarrollo de sus relaciones, porque en el mundo siempre hay competencia, pero la misma debe basarse en el aprendizaje mutuo por la constante mejora y el progreso común, en vez de buscar derribarse el uno al otro en un juego de suma cero, determinó Xi.

China tiene la gloriosa tradición de autosuperación continua, y toda represión y contención no hará más que reforzar la voluntad y la moral del pueblo chino, destacó Xi.

Actos como iniciar una guerra comercial o una guerra científico-tecnológica, levantar muros y barreras, e impulsar forzosamente el desacoplamiento y la ruptura de cadenas de suministro, van en contra de los principios de economía de mercado, socavan las reglas del comercio internacional y no corresponden a los intereses de nadie, advirtió Xi.

El presidente chino dejó en claro que la parte china opone a la politización y la armamentización de los intercambios en materia económico-comercial y científico-tecnológica.

Bajo las actuales circunstancias, los intereses comunes entre China y EE. UU. han aumentado, en vez de reducirse. Dada la profunda integración de las dos economías y las nuevas tareas de desarrollo afrontadas por cada uno, el no conflicto, la no confrontación y la coexistencia pacífica entre China y EE. UU. constituyen los intereses comunes más fundamentales de ambos países, agregó Xi.

También es de interés común promover la recuperación económica global postpandémica, abordar el cambio climático y resolver los problemas regionales candentes a través de la coordinación y la cooperación entre ambas partes, que deben respetarse la una a la otra, buscar beneficios mutuos, enfocarse en los intereses generales, y propiciar una buena atmósfera y relaciones estables para su cooperación, expresó Xi.

A su vez, Biden señaló que conoce al presidente Xi desde hace muchos años y mantiene comunicaciones regulares, pero nada podría sustituir al tipo de reunión cara a cara de hoy.

Felicitó al presidente Xi por su elección como secretario general del Comité Central del PCCh y dijo que, como dos países importantes, EE. UU. y China tienen la responsabilidad de mantener una relación constructiva.

La parte estadounidense se compromete a mantener abiertos los canales de comunicación entre los dos presidentes y en todos los niveles del gobierno, para permitir conversaciones francas sobre temas en los que las dos partes no están de acuerdo, y para fortalecer la cooperación necesaria y desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria y otros desafíos globales importantes, que es de vital importancia para los dos países y pueblos, y también muy importante para el mundo entero, dijo Biden.

Biden reafirmó que una China estable y próspera es buena para EE. UU. y el mundo y aseguró que Washington respeta el sistema de China y no busca cambiarlo.

EE. UU. no busca una nueva Guerra Fría, no busca revitalizar alianzas contra China, no apoya la "independencia de Taiwan", no apoya conceptos como "dos Chinas" o "una China, un Taiwan", y no tiene intención de tener un conflicto con China, dijo.

Agregó que la parte estadounidense no tiene intención de buscar un "desacoplamiento" de China, detener el desarrollo económico de China o contener a China.

Al señalar que la forma en que se desarrolla la relación entre EE. UU. y China es de crucial importancia para el futuro del mundo, observó que EE. UU. y China tienen la responsabilidad compartida de mostrarle al mundo que pueden manejar sus diferencias y evitar y prevenir malentendidos y percepciones erróneas o una competencia feroz que vaya hacia la confrontación o el conflicto.

La parte estadounidense comparte la opinión de que es necesario trabajar los principios que guían las relaciones entre EE. UU. y China, reconoció Biden, quien agregó que los dos equipos pueden continuar las discusiones sobre la base de los entendimientos comunes ya establecidos y esforzarse por lograr un acuerdo temprano.

El Gobierno estadounidense está comprometido con la política de una sola China. No busca utilizar la cuestión de Taiwan como una herramienta para contener a China y espera ver paz y estabilidad en el estrecho de Taiwan, agregó.

Los dos mandatarios acordaron que sus respectivos equipos diplomáticos deben mantener una comunicación estratégica y realizar consultas periódicas.

Además, acordaron que sus equipos financieros continuarán el diálogo y la coordinación sobre las políticas macroeconómicas, los vínculos económicos y el comercio, y que ambos países trabajarán juntos por el pleno éxito del 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

También llegaron a un acuerdo sobre el despliegue del diálogo y la cooperación en materia de salud pública, agricultura y seguridad alimentaria, y convinieron en hacer un buen uso del grupo de trabajo conjunto China-EE. UU. para promover la resolución de más cuestiones concretas.

De igual manera, coincidieron en la suma importancia de los intercambios culturales y entre sociedades, y se comprometieron a alentar la ampliación del intercambio de personal en todos los sectores.

Sobre la crisis de Ucrania, Xi señaló que China está muy preocupada por la situación actual en ese país, recordando los cuatro puntos por hacer que había propuesto poco después del estallido de la crisis y las cuatro cosas que la comunidad internacional debe hacer, sugeridas por él recientemente.

Ante una crisis global y compuesta como la actual de Ucrania, prosiguió, es importante reflexionar con seriedad sobre tres puntos. Primero, en un conflicto o una guerra no hay ganadores; segundo, no hay soluciones simples a una problemática complicada; y tercero, hay que evitar la confrontación entre los grandes países.

Xi remarcó que China siempre se ha puesto del lado de la paz y seguirá promoviendo las conversaciones de paz.

En este sentido, China apoya y espera una reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y desea que EE. UU., la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea lleven a cabo diálogos integrales con Moscú, apuntó.

Ambos presidentes calificaron su reunión de profunda, franca y constructiva.

Además, han dado instrucciones a sus respectivos equipos para que sigan de inmediato e implementen los importantes consensos alcanzados entre ellos y emprendan acciones concretas destinadas a reencauzar las relaciones China-EE. UU. a la vía del desarrollo estable.

Xi y Biden acordaron seguir manteniendo contactos regulares.

Fuente Xinhua