El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, descartó la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas con motivo del juicio que se sustanciará a dirigentes independentistas, varios de ellos detenidos desde hace meses con prisión preventiva.

"Sería irresponsable convocar elecciones, no me lo he planteado nunca, ni en este momento ni cuando haya las sentencias del Supremo", afirmó Torra en una entrevista al diario digital El Món citada por el sitio web Sputnik Mundo.

Según el presidente catalán, "la solución no pasa por unas elecciones, sino por cumplir el mandato que tenemos."

Torra considera que el anuncio de las sentencias será un "momento trascendental" que la sociedad catalana tendrá que afrontar "como un reto parecido al del 1-O" (referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017).

Además, pidió "trabajar desde ahora" en una respuesta "unitaria" a las sentencias.

El presidente catalán apeló a "la esperanza y el sacrificio de la ciudadanía" y llamó a recuperar "el espíritu del 1-O".

"Hemos de saber encontrar esta unidad de acción del independentismo", recalcó el dirigente.

Varios líderes políticos y sociales del independentismo, entre ellos varios miembros del anterior Ejecutivo catalán, se encuentran desde hace meses ùmás de un año en el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi SÓnchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixartù en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga, a la espera de ser juzgados por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos relacionados con el proceso independentista en Cataluña.

El presidente de la Generalitat consideró que, si el Supremo condena a los dirigentes, llegará el momento de desobedecer: "Tenemos que ser fieles al Parlament de Catalunya y esto implicaría desobedecer al Estado".