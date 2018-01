El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que no tolerará más que se incumplan las reglas comerciales y abogó por restaurar la "integridad" del sistema comercial para conseguir un comercio "justo y recíproco" para que no solo funcione en beneficio de su país, sino también para todos.

Tras un año de presidencia, Trump calificó a la economía estadounidense como "floreciente". "Nunca hubo un mejor momento para contratar, construir, invertir y crecer en Estados Unidos. Estados Unidos está abierto otra vez para hacer negocios y volvemos a ser competitivos”, afirmó.

"Estados Unidos primero no quiere decir Estado Unidos en solitario”, dijo ante un audiencia selecta de empresarios y líderes políticos en un discurso de unos 15 minutos, en el que prometió “cooperación” y amistad con el resto del planeta. También dijo que se considera "un animador" de su país, un papel que le encanta desempeñar y que todo gran líder debería asumir.

En otra parte de su discurso, hizo referencia a la coalición liderada por Estados Unidos en Siria e Irak y aseguró que ha logrado expulsar a “casi el 100%” de los yihadistas del Estado Islámico (EI) de esos territorios.

Si bien trató de llevar su discurso hacia el tema económico, no pudo evitar las preguntas sobre una supuesta injerencia de Rusia durante la campaña presidencial, y fue abucheado por todo el recinto cuando criticó a los medios de comunicación. "Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", respondió a una pregunta realizada por el fundador del Foro, Klaus Schwab. Trump también fue abucheado en su llegada a Suiza, cuando fue recibido con banderas que decían "Trump not welcome" (Trump no es bienvenido).

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa"

La edición de este año ha estado marcada por la presencia de Trump, cuyas posiciones proteccionistas chocan con el credo proglobalización y a favor del libre comercio de gran parte de los asistentes.