El presidente, Donald Trump, cargó contra el diario The New York Times después de que el rotativo neoyorquino publicara el martes una investigación que asegura que el mandatario construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y fraudulentas. "El Fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de valor temporal del dinero para hacer un artículo muy viejo, aburrido y contado a menudo sobre mí", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Un artículo de The New York Times publicado anteayer señala a Trump como artífice de parte de las estratagemas fiscales con las que ayudó a su padre, el constructor Fred Trump, a evadir impuestos en los años noventa. Una de las maniobras consistió en la creación de empresas falsas junto a sus hermanos. Citando una amplia investigación sobre más de 100.000 documentos fiscales y judiciales, entre otros, correspondientes a varias décadas, el rotativo cifra en 413 millones de dólares la cantidad de dinero que el republicano recibió de su progenitor a lo largo de su vida.

Charles J. Harder, abogado de Trump, envió un comunicado al Times recalcando que las acusaciones de "fraude y evasión fiscal son falsas al 100%". El republicano causó revuelo durante la campaña electoral de 2016 al no hacer pública su declaración de la renta, como suelen hacer los candidatos presidenciales, lo que agravó las sospechas sobre sus prácticas empresariales y fiscales.

Según el Times, Fred y Mary Trump transfirieron en total a sus hijos más de 1.000 millones de dólares que, con los impuestos a donaciones y herencia del 55%, hubiesen supuesto 550 millones de dólares para el fisco, pero solo pagaron 52,2 millones (sobre el 5%).

Los primeros ingresos llegaron muy temprano para Donald Trump, a los tres años, cuando recibió el equivalente a 200.000 dólares al valor actual. A los ocho, según el artículo, ya era millonario, a los 17 se hizo con un edificio de apartamentos de 52 viviendas y, cuando se graduó en la universidad, ya recibía lo que hoy sería un millón de dólares anual. Al llegar a la cuarentena, la paga anual ya era de cinco millones.

Si los padres eran generosos, la investigación del Times muestra que el republicano también echaba una mano en lo que podía. Mucho del dinero recibido llegó a sus manos porque estaba ayudando a evadir impuestos. Creó junto a sus hermanos empresas falsas para ocultar estas donaciones y ayudó a su padre a obtener deducciones fiscales millonarias ilegales. También, según el artículo, colaboró con sus progenitores en diseñar una estrategia para depreciar las propiedades inmobiliarias para lograr un considerable ahorro en impuestos.

La Casa Blanca insistió este martes a través de su portavoz, Sarah Sanders, en que Trump comenzó su imperio con un préstamo de un millón de dólares de su padre que el hoy presidente devolvió. Ese ha sido siempre el relato de Trump para defender la idea de hombre hecho a sí mismo pese al rico hogar en el que nació y que ahora, con los cuestionamientos a la información que dio el TImes busca consolidar, a pesar de la investigación..