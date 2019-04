El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la economía del país estaba muy sólida pese a lo que describió como "medidas innecesarias y destructivas" tomadas por la Reserva Federal (Fed) en su ataque más reciente al organismo que fija la política monetaria, reflejado por la agencia Reuters.

"íPese a las medidas innecesarias y destructivas tomadas por la Fed, la Economía luce muy sólida, los pactos (con) China y USMCA están progresando de buena manera, hay poca o nada de Inflación, y el optimismo de EEUU está muy alto", escribió Trump en Twitter. USMCA es la designación en inglés para un pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Trump tomó distancia de la práctica de los gobiernos previos de no hacer comentarios sobre la política de tasas de interés de la Fed, criticando repetidas veces al banco central por una campaña de aumento de los costos del préstamo que concluyó de forma abrupta el mes pasado.

El viernes último dijo que la Fed se equivocó al subir las tasas y su principal asesor económico afirmó que el presidente cree que el banco central debe revertir su curso y rebajar los costos del préstamo. Varios funcionarios de la Fed han destacado la fortaleza subyacente de la economía estadounidense en declaraciones recientes, argumentando que una serie de datos débiles será probablemente efímera. Ninguno respaldó en público una rebaja de tasas.

Otro tip: México

Trump, en tanto, volvió sobre uno de sus temas recurrentes y dijo que le dará a México un año para frenar el flujo de drogas que entran en su país por la frontera común, y que si no lo hace, impondrá aranceles a sus automóviles. "Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera", afirmó Trump a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario destacó que, "en los últimos cuatro días, México ha estado capturando a la gente y devolviéndola a sus países", algo que atribuyó a su amenaza de cerrar la frontera. "Si en un año a partir de hoy siguen entrando las drogas, vamos a imponer aranceles", subrayó Trump, quien mencionó también el tema de la inmigración ilegal, pero no pareció vincularlo a su ultimátum.

Trump, que hoy tiene previsto visitar la frontera para supervisar la construcción de una barrera cerca de San Diego (California), reconoció que su amenaza de aranceles podría interferir con el renovado acuerdo comercial entre EEUU, México y Canadá, conocido como T-MEC y pendiente de ratificación.

"Tenemos un acuerdo, el T-MEC, pero ellos (los mexicanos) van a tener que aceptar esto. Para mí el T-MEC es importante, pero esto es más importante", indicó Trump, y agregó que si el Congreso estadounidense no ratifica ese acuerdo comercial, será "puramente por razones políticas".