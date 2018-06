China anunció que aplicará medidas "cuantitativas y cualitativas"en caso de que Donald Trump cumpla su amenaza de gravar más productos chinos importados por u$s200 mil millones adicionales, y advirtió no sólo que no se rendirá sino que seguirá la pelea incluso cuando no le queden productos estadounidenses para gravar.

El Ministerio de Comercio chino acusó a Washington de practicar una "presión extrema y chantaje" que atenta contra las negociaciones bilaterales recientes, en tanto que la prensa oficial vaticinó el fracaso de la estrategia de Trump . "El líder estadounidense está apostando. Confía en que China tolerará su actitud caprichosa y obstinada y tragará las amenazas para no enfadar a Estados Unidos y evitar pérdidas mayores. Y así tendrá el control total sobre el final de la guerra comercial", afirmó un editorial del diario ultranacionalista "Global Times". "Pero nadie tolerará las irracionales tarifas estadounidenses. Ni China, ni Europa, ni Canadá, ni México", concluyó.

La confianza de Trump en la victoria descansa en una aparente lógica: las exportaciones estadounidenses hacia China cuadriplican a las inversas así que Pekín se quedará pronto sin munición en una guerra de aranceles. El ritmo al que Estados Unidos aprueba sus paquetes de impuestos y su magnitud sugiere que China pronto no podrá igualar la apuesta. Pero entender la guerra comercial como un asunto sólo de exportaciones podría ser una equivocación, advirtió el Ministerio de Comercio: "Si Estados Unidos pierde su sensatez y aplica la lista, China se verá obligada a tomar medidas tanto cualitativas como cuantitativas". Y es que China dispone de una amplísima gama de medidas al margen de los aranceles para castigar a Estados Unidos, entre las cuales tiene la "bala de plata" de la deuda pública. Beijing concentra la quinta parte de los bonos del Tesoro estadounidense. Algunos expertos dibujan un panorama apocalíptico si se desprende de esos 1,17 billones de dólares: bajará el valor de los bonos, subirá el tipo de interés, otros gobiernos atenazados por el pánico venderán los suyos, Washington pagará más por futuras emisiones de deuda y el aumento del costo del préstamo para empresas y consumidores estadounidenses enfriará la economía nacional.