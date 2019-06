El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de aplicar aranceles a México si el Congreso no ratifica el acuerdo sobre migración y seguridad firmado hoy por ambos países.

"Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo sobre migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha pedido sin respuesta durante muchos años", comunicó el mandatario estadounidense a través de Twitter.

A pesar de haber consensuado el pacto, Trump amenazó a México de antemano, escudándose en la posibilidad de que el Congreso de ese país no ratifique el acuerdo, algo que dicha entidad todavía no puede hacer ya que la firma es muy reciente.

El presidente agregó que el pacto "será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará la aprobación del organismo legislativo de México". "No anticipamos un problema con la votación, pero si por cualquier motivo no hay aprobación, los aranceles serán restaurados", advirtió.

El 30 de mayo, Trump anunció que impondría una tasa del 5% a los productos importados de México si el gobierno de Andrés López Obrador no detenía a los inmigrantes centroamericanos antes que llegarán a la frontera sur de su país. La tasa, que comenzaría a regir el lunes próximo, iría aumentando cada mes hasta llegar al 25% en octubre.

México exportó en 2018 a Estados Unidos 346.500 millones de dólares en productos que se verán afectados por esta imposición arancelaria, desde frutas y verduras a vehículos y tecnología, según datos oficiales.

Tras frenéticas negociaciones, encabezadas por diplomáticos de ambos países, EEUU aceptó cancelar los aranceles porque México se comprometió, entre otros puntos, a desplegar a 6.000 miembros de la Guardia Nacional para controlar su frontera con Guatemala y a acoger a los emigrantes que buscan asilo en Estados Unidos mientras se resuelve su solicitud.