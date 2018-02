El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a su fiscal general, Jeff Sessions, a investigar al ex mandatario Barack Obama y a los demócratas debido a que la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 se produjo bajo su mandato.

“Pregunta: ¿Si toda la injerencia rusa tuvo lugar durante la Administración Obama, justo hasta del 20 de enero, por qué no son ellos sujetos de la investigación?”, subrayó Trump en su cuenta de Twitter, al referirse a la fecha de 2017 en la que llegó a la Casa Blanca. “¿Por qué Obama no hizo algo sobre la injerencia? ¿Por qué los delitos demócratas no están bajo investigación? ¡Pregunten a Jeff Sessions!”, agregó el mandatario en referencia a su fiscal general.

Sessions se inhibió de la pesquisa iniciada por el Departamento de Justicia que dirige, tras conocerse que había sostenido encuentros no revelados en 2016 con Sergey Kislyak, ex embajador ruso en Washington.

Antes de concluir su mandato, Obama impuso sanciones económicas contra instituciones y empresas de Rusia por los ataques cibernéticos registrados durante la campaña electoral y ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos, entre ellos el cónsul en San Francisco (California), de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

El fiscal especial Robert Mueller es el responsable de investigar los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia norteamericanas, entre ellas el FBI y la CIA, acusan de interferir en las elecciones de 2016 para favorecer al republicano frente su rival demócrata, Hillary Clinton.

Mueller acusó formalmente de diversos delitos a 13 ciudadanos rusos y tres compañías de ese país de haber lanzado “una guerra informativa” en internet para dividir a la sociedad estadounidense. Previamente, el fiscal especial también imputó a cuatro personas relacionadas con el actual mandatario.