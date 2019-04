El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, será reemplazada por el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen abandonará su puesto y me gustaría darle las gracias por sus servicios prestados", informó el mandatario anoche en su cuenta en Twitter.

"Tengo el placer de anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino del DHS (sigla en inglés de la Secretaría de Seguridad Nacional)", agregó.

Nielsen acudió a última hora de ayer a la Casa Blanca para entregar su carta de dimisión, en la que deseó que su sucesor tenga "apoyo del Congreso y de los tribunales para arreglar las leyes" que, según ella, limitaron la capacidad de maniobra de la Secretaría, informaron medios locales y recogió la agencia de noticias EFE.

La funcionaria renunciante fue la principal implementadora de las políticas migratorias del gobierno de Trump, criticadas por parte de la oposición y numerosas organizaciones por separar de sus familiares adultos a miles de menores que ingresaron irregularmente a Estados Unidos.

Declaraciones Juradas

En tanto, el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, adelantó que la oposición demócrata "nunca" podrá ver la declaración de impuestos del presidente de Estados Unidos y ex magnate inmobiliario, Donald Trump, como exigen desde que se presentó como candidato hace casi cuatro años. "Nunca. Y tampoco deberían hacerlo", respondió Mulvaney cuando un periodista le preguntó si en algún momento aceptarán el pedido de la oposición, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.

Ni bien asumió la Presidencia, asesores de Trump informaron que el mandatario no cumpliría con la tradición de sus antecesores de publicar anualmente su declaración de impuestos. Primero, su entonces jefe de prensa, Sean Spicer, afirmó que en principio no lo harían el primer año, en 2017, pero luego el propio mandatario explicó por qué no tenía sentido hacerlo más adelantado.

Según explicó a la prensa, sus documentos "están siendo auditados" y son tan complejos que "la gente no los entendería".