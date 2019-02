Donald Trump le puso paños fríos a las expectativas del mercado de que Estados Unidos y China sellen un acuerdo comercial en las negociaciones que concluyen hoy, ya que supeditó un pacto a una cumbre entre él y el líder chino Xi Jinping.

Aunque las delegaciones de ambos países se reunieron desde el miércoles en Washington y el presidente estadounidense reconoció que las negociaciones "van bien", anticipó que no habrá acuerdo hasta que se reúna personalmente con el mandatario chino Xi Jinping.

Lo hizo, como es habitual en él, por medio de su cuenta en la red social Twitter, en la que publicó varios mensajes coincidiendo con su reunión con el viceprimer ministro chino Liu He, en los que explicó cómo marchaban las negociaciones con China. "La reunión va bien, con buenas intenciones y buen espíritu en ambas partes", remarcó el presidente de EE.UU., que no obstante aseguró que "no se llegará a un acuerdo final hasta que mi amigo el presidente Xi y yo nos reunamos en un futuro próximo para debatir y acordar algunos de los puntos más difíciles".

Trump reconoció que la "transacción", como él llama a la reunión de los negociadores de China y EEUU, está "muy completa", y dado que el gigante asiático "no quiere un aumento de los aranceles y cree que les irá mucho mejor si llegan a un acuerdo", espera que todo se resuelva de forma que los dos países queden conformes.

"Los representantes de China y yo estamos tratando de hacer un trato completo, sin dejar nada sin resolver encima de la mesa", ha explicado Trump en los mencionados mensajes, en los que afirma que se están discutiendo "muchos problemas" y que "es de esperar que se resuelvan". La duda es cuándo, porque el presidente de EEUU solo explicó que los aranceles sobre China aumentarán al 25% el 1 de marzo, por lo que están trabajando "duro" para "completar el acuerdo para esa fecha".

La Casa Blanca dijo que se publicaría una declaración final en la que se destacará el progreso realizado en temas fundamentales como las transferencias de tecnología china y las prácticas de propiedad intelectual, el acceso al mercado y el compromiso de Pekín de comprar más productos a EE.UU.

La apertura económica de China, incluidas la industria de servicios financieros, manufactura, agricultura e inversión, será clave para alcanzar un acuerdo que EE.UU. esté dispuesto a aceptar, señaló Trump.

Los tuits de Trump de ayer fueron la articulación más clara que ha dado hasta ahora de su deseo de lograr un acuerdo para resolver su guerra comercial con China.