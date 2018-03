El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la histórica cumbre que mantuvieron ayer los gobernantes de China y Corea del Norte y ratificó su voluntad de reunirse con el norcoreano Kim Jong-un para discutir la desnuclearización del país comunista, que parece cada vez más dispuesto a romper su aislamiento internacional.

Kim volvió a sorprender al mundo esta semana, luego de que su aliado China confirmara que había finalizado una visita de tres días a Beijing en su primer viaje conocido al exterior. La visita de Kim en tren a la capital china buscó reforzar la relación con su principal aliado en momentos en los que se dispone a realizar sendas cumbres bilaterales con el presidente de Corea del Sur y con Trump.

Durante la visita, el presidente chino Xi Jinping consideró "estratégica" la relación entre ambos países cultivada "en la historia y en la realidad, la estructura internacional y regional y la situación general de los lazos entre China y Corea del Norte. Esto no debería cambiar y no lo hará por ninguna causa particular en ningún momento", dijo.

"La cuestión del desarme nuclear de la península coreana puede resolverse si Corea del Sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad y crean una atmósfera de paz y estabilidad tomando medidas progresivas y sincronizadas para la materialización de la paz" advirtió el líder comunista.

"Durante años y a través de muchas administraciones, todos dijeron que la paz y la desnuclearización de la península coreana no eran ni siquiera una pequeña posibilidad. Ahora hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo que es correcto para su pueblo y para la humanidad", señaló Trump en su cuenta de Twitter.