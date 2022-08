El expresidente estadounidense, Donald Trump, se negó a responder preguntas sobre el manejo de sus negocios en una investigación civil que lleva adelante la Justicia sobre sobre un presunto fraude en el negocio de su familia.

Después de llegar a la oficina de la fiscal general de Nueva York para una declaración, Trump emitió un comunicado en el que indicó que se acogería a la Quinta Enmienda que le otorga el derecho a no autoincriminarse. “Me negué a responder las preguntas en virtud de los derechos y prerrogativas otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos”, escribió.

El republicano también criticó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por lo que describió como una política encaminada a "atrapar y destruir a Trump".

El exmandatario reconoció que él mismo había denostado en varias ocasiones el uso de la Quinta Enmienda para otros acusados, considerando que si uno es inocente no debería temer por sus respuestas. Al respecto, dijo este miércoles: “Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu entorno se han convertido en el objetivo de una Caza de Brujas infundada y políticamente apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción”.

“No tengo absolutamente ninguna opción porque la actual Administración y muchos fiscales de este país perdieron todos los límites morales y éticos de la decencia”, acusó el líder republicano.

La investigación sobre Trump

La oficina de James estuvp realizando una investigación civil para tratar de determinar si la Organización Trump infló indebidamente el valor de activos en declaraciones financieras a fin de obtener préstamos y beneficios fiscales.

Los dos hijos de Trump, Donald Trump hijo e Ivanka Trump, fueron llamados a declarar a inicios de este mes. Trump hijo, quien dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, e Ivanka Trump no hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda y respondieron las preguntas del estado, dijeron las personas. No está claro qué se les preguntó específicamente o qué dijeron. Su decisión choca con la de Eric Trump y el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quienes hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda más de 500 veces cuando depusieron en 2020.

La declaración se produce dos días después de que agentes del FBI allanaron la residencia de Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida.

Se indicó que la operación realizada sin previo aviso involucró material clasificado que Trump presuntamente sacó de la Casa Blanca para llevarlo a Mar-a-Lago cuando dejó el cargo en enero de 2021.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron comentarios sobre el allanamiento, con respecto al cual la Casa Blanca negó haber tenido conocimiento previo.