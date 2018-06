El gobierno estadounidense decidió finalmente reactivar los aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) importado de la Unión Europea, México y Canadá que había dejado en suspenso hasta hoy, con el fin de abrir negociaciones con las partes afectadas.

Washington impulsó estos gravámenes el pasado marzo, pero eximió temporalmente a los citados países, entre otros, mientras trataba de pactar algún tipo de limitación a sus exportaciones, lo que no ha fructificado. En este marco, las previsibles represalias por parte no sólo de la UE sino también de los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ver aparte), parecen conducir directamente a la guerra comercial.

Wilbur Ross, secretario de Comercio, anunció que los gravámenes entrarían en vigor a medianoche. Esta semana Washington también dio por terminado el alto al fuego con China y advirtió que los aranceles por valor de u$s50.000 millones se concretarán el 15 de junio. Aun así, Ross viajará hoy a Beijing para seguir con las conversaciones y, según dijo en una conferencia teléfonica con periodistas, el objetivo de Washington es que la negociación con los socios europeos también prosiga pese a los gravámenes.

"Hoy es un mal día para el comercio mundial. Hemos hecho todo lo posible para evitar este resultado", ha lamentado la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que ha dialogado incansablemente -y en vano- con su homólogo estadounidense Ross durante los últimos meses. Malmström no ocultó su frustración por el desenlace. "En estas conversaciones, Estados Unidos ha tratado de usar la amenaza de restricciones comerciales para obtener concesiones de la UE. Nosotros no negociamos así", reprochó el funcionario europeo.

Pero Ross destacó que "China está pagando los aranceles, que entraron en vigor en marzo, y no ha usado eso como excusa para no negociar con nosotros. Solo la UE insiste en que no podemos negociar si hay aranceles".