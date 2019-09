El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que "aunque no estoy encantado con la Fed el puesto de Jerome Powell no peligra", no obstante lo cual consideró que "aun así no sabe muy bien jugar a este juego, debería recortar tipos cuando lo hacen otros bancos centrales".

Estas declaraciones hechas a la cadena Fox fueron posteriores a que la Fed anunciase una nueva rebaja de tipos de interés, tal y como pedía el presidente. Aunque respecto a una tendencia a la baja Powell fue cauto y avisó que se trataba de una medida puntual y no de un ciclo de descensos. De hecho, calificó los 0,25 puntos que bajaron (hasta 1,75% y 2%) como "un ajuste modesto".

El mandatario viene pidiendo en los últimos meses que los tipos de interés se conviertan en su principal arma en la guerra comercial con China, incluso llegó a decir la semana pasada que "la tasa de interés debía ser de cero o menos". Sin embargo, sus dichos a la Fox muestran un cierto descenso en el tono de sus críticas a Powell, hechas sobre todo a través de la red social twitter, y que han llegado a ser despidadas.