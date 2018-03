El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó en Hanoi a las naciones “responsables” a actuar para garantizar que Corea del Norte no sigue amenazando al mundo.

“La seguridad es un objetivo que debería unir a todas las naciones civilizadas”, señaló Trump en rueda de prensa conjunta con el presidente de Vietnam, Trang Dai Quang, tras la reunión que mantuvieron ambos en el palacio presidencial de Hanoi.

“Todas las naciones responsables deben actuar ahora para garantizar que el régimen deshonesto de Corea del Norte no sigue amenazando al mundo con un número de muertes inconcebible”, afirmó. ‘Queremos progreso, no provocaciones (...) Hemos sido provocados, el mundo ha sido provocado. Nosotros no queremos eso’, aseguró el jefe de la Casa Blanca.

‘Queremos estabilidad, no caos; queremos paz, no guerra’, añadió Trump, que visitó Vietnam como parte de su gira por el sudeste asiático donde busca ratificar la cooperación en seguridad, antiterrorismo, cibercrimen, en la lucha contra el tráfico de personas y drogas, y en prevención de enfermedades.

La visita a Vietnam es la continuación de la participación del mandatario estadounidense en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), clausurada el sábado en Danang, puerto vietnamita situado en la región central del país.

Durante su estadía en Ho Chi Minh, que coincidió con la conmemoración del Día de los Veteranos de Guerra en Estados Unidos, Trump destacó la importancia de recuperar los restos de los soldados estadounidenses desaparecidos durante la contienda entre ambos países, hace más de cuatro décadas, indicó la agencia de noticias EFE.

‘Este mes conmemorado el Día de los Veteranos en Estados Unidos (...) Queremos a nuestros soldados’, dijo Trump durante la conferencia de prensa junto a su par vietnamita.