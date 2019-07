El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que no tratará nunca más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, quien calificó a Trump de "inepto", "inseguro" e "incompetente" en un documento interno para el Gobierno británico filtrado a la prensa.

"No conozco al embajador, pero no nos gusta ni es respetado dentro de Estados Unidos. No trataremos nunca más con él", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter. Además Trump aprovechó para criticar a la primera ministra en funciones de Reino Unido, Theresa May. "Vaya lío han creado ella y sus representantes. Le dije qué debía hacer, pero decidió ir por el otro camino", ha apuntado Trump. "La buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro", ha añadido. Los comentarios del diplomático han sido publicados por el diario británico Daily Mail, en los que señala que la administración Trump "irradia inseguridad".