El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a fustigar ayer a la Reserva Federal, a la que acusó de ser "demasiado orgullosa" para admitir sus errores en política monetaria, a la vez que le exigió a sus autoridades que baje más los tipos y lo haga "más rápidamente".

"Nuestro problema es una Reserva Federal demasiado orgullosa para admitir su error al actuar demasiado rápido y endurecer demasiado (íYo estaba en lo cierto!)", acusó Trump a través de su perfil en la red social Twitter. "Deben reducir los tipos más y más rápidamente, y detener su ridícula restricción cuantitativa AHORA", agregó.

El actual ocupante de la Casa Blanca recordó que “tres bancos centrales más redujeron las tasas”

El actual ocupante de la Casa Blanca recordó que "tres bancos centrales más redujeron las tasas", en referencia a las decisiones anunciadas a lo largo de la madrugada de ayer por parte de las autoridades monetarias de Nueva Zelanda, India y Tailandia, de bajar sus respectivos tipos de interés ante señales de que la incertidumbre comercial está afectando el crecimiento económico.

"Nuestro problema no es China: somos más fuertes que nunca, el dinero está llegando a los Estados Unidos, mientras que China está perdiendo compañías a millares hacia otros países, y su moneda está bajo asedio", resaltó Trump para luego señalar que sin la "incompetencia" de la Fed "sería mucho más fácil".

"GANAREMOS de todos modos, pero sería mucho más fácil si la Fed entendiera que estamos compitiendo contra otros países, todos los cuales quieren aprovecharse de nosotros!", concluyó.

De este modo, el presidente de EE. UU. respondió a la carta firmada por Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan y Paul Volcker, los cuatro ex presidentes vivos de la Reserva Federal de EE. UU., en la que estos advirtieron sobre la necesidad de que la institución y su máximo responsable actúen libres de presiones políticas.

"Como expresidentes de la junta de gobernadores del sistema de la Reserva Federal, estamos unidos en la convicción de que se debe permitir que la Fed y su presidente actúen de manera independiente y en el mejor interés de la economía, libres de presiones políticas a corto plazo y, en particular, sin la amenaza de destitución por razones políticas", sostienen los cuatro ex banqueros en un artículo publicado por The Wall Street Journal.

Ex presidentes de la Reserva Federal pidieron que se actúe libre de presiones políticas

Jerome H. Powell, quien juró el cargo como presidente de la Fed el 5 de febrero de 2018 y fue nominado por el propio Donald Trump en sustitución de Janet Yellen, ha sido víctima en reiteradas ocasiones de los ataques verbales del presidente de EE. UU., quien lo acusa de no actuar con la suficiente determinación en apoyo de la economía del país y en respuesta a las decisiones adoptadas por otros bancos centrales.