El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un nivel del desaprobación del 60% de acuerdo con un sondeo reciente, según el cual la mayoría de los norteamericanos apoya la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

De acuerdo con la encuesta, realizada por The Washington Post y ABC News, la mayoría del público se ha vuelto en contra del mandatario republicano y está en guardia contra sus esfuerzos para influir en el Departamento de Justicia y en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller acerca de los comicios.

Solo un 36% de los mil interrogados aprobó el desempeño del jefe de la Casa Blanca, y casi la mitad, 49%, consideró que el Congreso debería comenzar un proceso de impugnación que podría llevar a Trump a ser destituido, mientras 46% estimó lo contrario.

En cuanto a la investigación encabezada por Mueller, que indaga sobre una presunta interferencia electoral rusa en 2016 y una presunta complicidad con la campaña del presidente, 63% de los encuestados apoyó que ésta se lleve a cabo, frente al 29% que la rechazó.

El sondeo divulgado el fin de semana confirmó que a pesar de la poca popularidad del presidente con los votantes, obtiene mejores calificaciones en lo que respecta a la economía, pues un 45% aprueba su desempeño en esa área, frente a un 47% que lo desaprueba.

Como evidencia la mayoría de los estudios de este tipo, el apoyo o rechazo al mandatario está fuertemente determinado por las líneas partidistas: mientras que el 78% de los republicanos consideran positiva su labor, el 93% de los demócratas y el 59% de los independientes lo ven del modo contrario.

No obstante, más de una vez el mandatario estadounidense ha comentado que su proceso de toma de decisiones no incluye la consideración de los números de las encuestas.

"No lo hago para las urnas. Honestamente, la gente no necesariamente estará de acuerdo con esto. No hago nada por las urnas", mencionó el mandatario a los periodistas.

"Lo hago para hacer lo correcto. Estoy aquí por un período prolongado de tiempo. Estoy aquí por un período que es muy importante. Y estamos enderezando este país", cerró Trump.